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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

06 Nisan 2014 13:09

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 90. Yıl Dönümü Konseri'ne katılacak.

2- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret edecek.

3- Anadolu Ajansı, kuruluşunun 94. yılını kutluyor.

4- Avrupa Güreş Şampiyonası Finlandiya'da sona erecek.

- Şampiyonanın altıncı ve son gününde grekoromen stilde 71 kiloda Yunus Özel, 75 kiloda Şeref Tüfenk, 80 kiloda Selçuk Çebi ve 85 kiloda Ahmet Yıldırım, madalya mücadelesi verecek.

5- Avrupa Halter Şampiyonası İsrail'de sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde milli sporculardan Ayşegül Çoban kadınlar 53 kiloda, Bünyamin Sezer ve Erol Bilgin erkekler 62 kiloda podyuma çıkacak.

6- Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, Bahreyn Uluslararası pistinde koşulacak.

7- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya 3 maçla devam edilecek.

- Derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da
karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçlarında Kayseri Erciyesspor-Elazığspor, Bursaspor-Sivasspor karşılaşacak.

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