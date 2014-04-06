Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 90. Yıl Dönümü Konseri'ne katılacak.
2- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret edecek.
3- Anadolu Ajansı, kuruluşunun 94. yılını kutluyor.
4- Avrupa Güreş Şampiyonası Finlandiya'da sona erecek.
- Şampiyonanın altıncı ve son gününde grekoromen stilde 71 kiloda Yunus Özel, 75 kiloda Şeref Tüfenk, 80 kiloda Selçuk Çebi ve 85 kiloda Ahmet Yıldırım, madalya mücadelesi verecek.
5- Avrupa Halter Şampiyonası İsrail'de sürüyor.
- Şampiyonanın ikinci gününde milli sporculardan Ayşegül Çoban kadınlar 53 kiloda, Bünyamin Sezer ve Erol Bilgin erkekler 62 kiloda podyuma çıkacak.
6- Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, Bahreyn Uluslararası pistinde koşulacak.
7- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya 3 maçla devam edilecek.
- Derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da
karşı karşıya gelecek.
- Günün diğer maçlarında Kayseri Erciyesspor-Elazığspor, Bursaspor-Sivasspor karşılaşacak.