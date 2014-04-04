Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Polonya'da Krakov'da Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek, Wieliczka tuz madenini gezecek, temaslarının ardından Türkiye'ye dönecek.

(Krakov)

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye gidecek.

(İstanbul)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 9. Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya, İnsan ve Toplum Bilimi Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'na katılacak, belediye başkanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek

(Sakarya)

4- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Meclis Başkanı Evangelos - Vasileios Meimarakis, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Yunanistan Delegasyon Başkanı Dora Bakoyannis ve Portekiz AB Bakanı Bruno Macaes ile ayrı ayrı bir araya gelecek, Atina Büyükelçisi Kerim Uras’ın onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak.

(Atina)

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin 2015 BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine ilişkin temaslarına devam edecek, kalkınmakta olan küçük Pasifik ada devletlerinin temsilcileriyle çalışma toplantısına katılacak.

(New York)

6- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ev sahipliğinde ekonomi basını ile buluşacak.

(İstanbul)

7- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Fas'ta resmi temaslarda bulunacak.

(Rabat)

8- MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş, vefatının 17. yılında mezarı başında anılacak.

(Ankara)

9- Avrupa Güreş Şampiyonası Finlandiya'da sürüyor. Şampiyonanın dördüncü gününde, bayanlar 63 kiloda Buse Tosun ve 75 kiloda Yasemin Adar, serbest erkekler 70 kiloda Yakup Gör ve 86 kiloda Fırat Binici madalya mücadelesi verecek.

(Vantaa)

10- Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turunda 13. hafta, 4 maçla tamamlanacak. Galatasaray Liv Hospital deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova, Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/İstanbul)

11- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın ilk maçında Gaziantepspor ile Kasımpaşa, Kamil Ocak Stadı'nda karşılaşacak.