Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuveyt'te

- Gül, Türk ve Kuveytli iş adamlarıyla bir araya geleceği kahvaltının ardından resmi ziyaretini tamamlayarak yurda dönecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek Polonya'da

- Çiçek, Meçhul Asker Anıtı'nı ve Varşova Ayaklanma Müzesini ziyaret edecek. Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde konuşma yapacak Çiçek, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve işadamlarıyla bir araya gelecek.

3- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kırıkkale belediye başkanlığındaki devir teslim törenine katılacak.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yerel seçimler sonrası ilde meydana gelen gelişmelerle ilgili Şanlıurfa polisevinde basın toplantısı yapacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin 2015 BM Güvenlik Konseyi üyeliğiyle ilgili temaslarda bulunacak, Afrika Grubu, Karayipler Topluluğu ile Gelişmekte Olan Küçük Pasifik Ada Devletleri daimi temsilcileriyle çalışma toplantılarında bir araya gelecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Türkiye İstatistik Kurumu, yurt içi üretici ve tüketici fiyat endekslerini açıklayacak.

9- UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçlarında, Porto-Sevilla, Olympique Lyon-Juventus, Basel-Valencia ve AZ Alkmaar-Benfica karşı karşıya gelecek.

10- Avrupa Güreş Şampiyonası Finlandiya'da devam ediyor

- Serbest erkeklerde 125 kiloda Taha Akgül ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ve 69 kiloda Burcu Örskaya, mindere çıkacak.