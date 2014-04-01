Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuveyt'e gidiyor.

- Gül, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Kuveyt'te resmi törenle karşılanacak Gül, Kuveyt Finance House Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Ebu el-Muhsin el-Merzuk, National Bank Of Kuveyt Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup Başkan Yardımcısı Şeyha el-Bahar, Kuveyt Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Bedir es-Saad, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim'i kabul edecek.

- Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir Mübarek el-Hamad es-Sabah ve Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelecek Gül, daha sonra anlaşmaların imza törenine ve Kuveyt Emiri es-Sabah'ın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

2- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

3- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

4- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve 50 İhvan üyesi hakkında "ülkede kaos çıkarmayı planlama" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görülecek.

5- Ukrayna ve Rusya'ya katıldığı ilan edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, Manchester United-Bayern Münih ve Barcelona-Atletico Madrid maçları ile başlıyor.

7- Beko Basketbol Ligi'nde, 24. haftanın son maçında, Anadolu Efes ile Royal Halı Gaziantep, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.