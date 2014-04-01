T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

01 Nisan 2014 10:05

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuveyt'e gidiyor.

- Gül, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Kuveyt'te resmi törenle karşılanacak Gül, Kuveyt Finance House Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Ebu el-Muhsin el-Merzuk, National Bank Of Kuveyt Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup Başkan Yardımcısı Şeyha el-Bahar, Kuveyt Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Bedir es-Saad, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim'i kabul edecek.

- Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir Mübarek el-Hamad es-Sabah ve Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelecek Gül, daha sonra anlaşmaların imza törenine ve Kuveyt Emiri es-Sabah'ın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

2- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

3- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

4- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve 50 İhvan üyesi hakkında "ülkede kaos çıkarmayı planlama" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görülecek.

5- Ukrayna ve Rusya'ya katıldığı ilan edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, Manchester United-Bayern Münih ve Barcelona-Atletico Madrid maçları ile başlıyor.

7- Beko Basketbol Ligi'nde, 24. haftanın son maçında, Anadolu Efes ile Royal Halı Gaziantep, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

ETİKETLER

türkiyesiyasetdünyagündemakpak partichpmhpbdppartilerseçimlermeclisbaşbakan erdoğancumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24