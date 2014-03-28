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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

28 Mart 2014 09:16

1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kent Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinglerde halka hitap edecek. (Konya/Kayseri)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Didim ilçesini ziyaret edecek, Cumhuriyet ve Tandoğan meydanlarında halka hitap edecek, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler ve Bakırköy'de seçim çalışmasında bulunacak. (Aydın/Bartın//Ankara//İstanbul)

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelecek, Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli ve merkez Yıldırım ilçelerinde halka seslenecek, Yalova'da seçim çalışmalarına katılacak. (Bursa)

4- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Güdül ilçesinde partisinin mitingine katılacak, Yeniçağa ilçesinde seçim çalışmalarında bulunacak. (Ankara/Bolu)

5- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisince düzenlenen mitinge katılacak. (Şanlıurfa)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, seçim çalışmalarında bulunacak. (Kırşehir)

7- Mısır'da, Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılına ait hayvansal üretim istatistikleri ile mart ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

9- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, Kardemir Karabükspor-Beşiktaş, Kasımpaşa-Kayseri Erciyespor maçlarıyla başlayacak.

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