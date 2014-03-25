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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

25 Mart 2014 08:41

1- Nükleer Güvenlik Zirvesi

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda'nın Lahey kentinde zirve kapsamında görüşmelerde bulunacak, Hollanda Kraliçesi Maxima ve Başbakan Mark Rutte ile bir araya gelecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu ve Samsun'daki mitinglerde halka hitap edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Simav ilçesindeki mitingde halka hitap edecek, Bahçeşehir'de "Halk Buluşması"na katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bartın'da partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılacak.

5- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Ankara'da Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "halkla buluşma" etkinliğinde ve ATO Congresium'daki Yunanistan milli günü resepsiyonunda bulunacak.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana ve Osmaniye'nin ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak, mitinglerde halka seslenecek.

7- 25. Arap Birliği Zirvesi Kuveyt'te yapılacak.

8- Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

9- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Bursaspor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

10- Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, A Milli Takım Teknik Menajeri Harun Erdenay ile A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

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