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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

21 Mart 2014 09:45

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Eğitim Derneği (TED) heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, valilik önünde ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinglerde halka hitap edecek.

- Erdoğan, Erzurum Gar Meydanı'ndaki mitingde halka seslenecek, Ankara Ticaret Odasında, "TESKOMB 64. Yıl Vizyon Buluşması"na katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi Meydanı ve Nizip Cumhuriyet Meydanı ile emniyet müdürlüğü yanında düzenlenen mitinglerde halka seslenecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Akhisar'da seçim bürosu açılışı yapacak, esnafı ziyaret edecek. Saruhanlı'nın İshakçelebi, Halitpaşa ve Büyükbelen beldelerinde ziyaretlerde bulunacak Arınç, Manisa Medya TV'de canlı yayın konuğu olacak, Karaköy semtinde mitinge katılacak.

5- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Valilik Meydanı'ndaki Nevruz kutlamaları ile BESYO Spor Salonu'ndaki Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış töreninde bulunacak. Bakan Avcı, ayrıca Tepebaşı bölgesinde esnafı ziyaret edecek.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz şenliklerine katılacak, halka hitap edecek.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

8- Ukrayna ve referandumla Rusya'ya bağlanan Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

9- Mısır'da İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

10- Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılına ait imalat sanayi, su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak.

11- Milas-Bodrum Havalimanı terminallerinin işletme hakkının devri ihalesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde yapılacak.

12- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayında kurulan ve kapanan şirketlerin istatistiklerini açıklayacak.

13- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın ilk maçında, Trabzonspor ile Kasımpaşa, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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