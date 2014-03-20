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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

20 Mart 2014 09:04

1- Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Wulff ile parti genel merkezinde görüşecek.

2- Burkina Faso Meclis Başkanı Ouattara Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Gül, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Soungalo Ouattara ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ouattara ve beraberindeki heyet ile görüşecek, onurlarına öğle yemeği verecek.

3- Cumhurbaşkanı Gül, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ve gazi derneklerinin temsilcilerini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

4- TBMM Başkanı Çiçek, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ile beraberlerindeki heyetleri ayrı ayrı kabul edecek.

5- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Adapazarı Kent Meydanı ve Bursa'da Osmangazi Gökdere Meydanı'ndaki mitinglerde halka hitap edecek.

6- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisince Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinglerde halka seslenecek.

7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut, Sincan, Pursaklar ve Elmadağ'da seçim çalışmalarında bulunacak.

8- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şırnak'ta Nevruz kutlamalarında yer alacak.

9- Ukrayna ve referandumla Rusya'ya bağlanan Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

- AB liderlerinin 2 gün sürecek zirvesinde Rusya'ya ilave yaptırımlar görüşülecek, Ukrayna ile Ortaklık Anlaşması'nın siyasi bölümü imzalanacak.

10- Tunus'un Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 58'inci yıl dönümü kutlanacak.

11- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile 2012 yılına ait çevresel istihdam, gelir ve harcama istatistiklerini açıklayacak.

12- Anadolu Ajansı Genel Kurulu yapılacak.

13- Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turu 11. hafta maçlarından dördü yapılacak.

- Fenerbahçe Ülker, E Grubu'nda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

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