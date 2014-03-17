Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danimarka'ya hareketi öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İsviçre'de, Parlamentolar Arası Birlik'in genel kuruluna katılacak.

3-AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı terminal binasının açılış törenine ve Aydın İstasyon Meydanı'nda mitinge katılacak, valiliği ziyaret edecek.

- Daha sonra Kahramanmaraş'a geçecek Başbakan Erdoğan, Müftülük Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek, valiliğe ziyarette bulunacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kışla Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinglere katılacak.

5- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Nallıhan'da hükümet konağının temel atma töreniyle 16 eserin açılış törenine katılacak, Beypazarı'nda esnafı ziyaret edecek, halka hitap edecek.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir ve Kocaeli'de partisince düzenlenen mitinglerde halka seslenecek.

7- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Batman'da kent merkezinde Nevruz kutlamalarına katılacak.

8- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

9- Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

10- Mısır'da İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 14 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

11-Güney Çin Denizi üzerinde cumartesi günü kaybolan ve 239 kişiyi taşıyan Malezya uçağını arama çalışmalarıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

12- Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2013'e ait hanehalkı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

13- Spor Toto Süper Lig'de, 25. haftanın son maçında Kayserispor ile Bursaspor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

14- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Chelsea takımıyla yapacağı 2. tur rövanş maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Stamford Bridge Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Roberto Mancini, antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

- Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho da statta basın toplantısı yapacak.