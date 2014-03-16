Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, PAB 130. Genel Kurulu'na katılmak üzere Cenevre'ye gidecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret edecek ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılacak.

- Ardından İzmir'e geçecek Erdoğan, valiliği ziyaret edecek, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenecek. Erdoğan, Kaya Termal Otel'de, Mustafa Cemil Kırımoğlu'nu kabul edecek ve Türkiye 2. Balkan Buluşmasına katılacak

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karaman, Antalya ve Konya'da düzenlenecek mitinglerde halka seslenecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, partisinin Manisa ve İzmir'deki mitinglerine katılacak, İzmir Valiliğini ziyaret edip, Kaya Termal Otel'de Büyük Balkan Rumeli Buluşması etkinliğine katılacak.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri'nin Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Sarız, Pınarbaşı ilçelerini ziyaret ederek halka hitap edecek, Bünyan Belediyesine ziyarette bulunacak.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Mısır'da İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler izleniyor.

- Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 14 sanığın "Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde göstericileri öldürmeye teşvik" suçlamasıyla yargılandığı davada "redd-i hakim" talebi görülecek.

8- Ukrayna'daki gelişmeler ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek referandum izleniyor.

9- Güney Çin Denizi üzerinde geçen hafta kaybolan ve 239 kişiyi taşıyan Malezya uçağını arama çalışmalarıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

10- Formula 1'de 2014 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'i Albert Park Pisti'nde koşulacak.

11- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Torku Konyaspor-Gaziantepspor, Eskişehirspor-Elazığspor, Sivasspor-Trabzonspor, Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor maçlarıyla devam edilecek.