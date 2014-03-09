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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

09 Mart 2014 10:38

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Topçu Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap edecek, Valiliği ziyaret edecek ve kaymakamlık önünde düzenlenen Suruç Tüneli Açılış Töreni'ne katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önündeki alanda düzenlenen mitinge iştirak edecek.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il teşkilatı tarafından Havza'da karşılanacak.
- Bahçeli, daha sonra Kavak beldesi ile Vezirköprü, Havza, Atakum ve 19 Mayıs ilçelerini ziyaret edecek.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

5- Mısır'da İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler izleniyor.

6- Güney Çin Denizi üzerinde kaybolan ve 239 kişiyi taşıyan Malezya uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.  

8- Dünya Salon Atletizm Şampiyonası Polonya'da sona erecek.

9- 2014 Paralimpik Kış Oyunları Rusya'nın Soçi kentinde sürüyor.
- Oyunların ikinci gününde 2 dalda madalyalar sahiplerini bulacak.
- Türk sporculardan Esat Bayındırlı, Alp disiplini oturarak süper büyük slalomda mücadele edecek. 

10- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftaya Gaziantepspor-Kayserispor, Gençlerbirliği-Sivasspor, Medical Park Antalyaspor-Çaykur Rizespor,

Beşiktaş-Eskişehirspor maçlarıyla devam edilecek.

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