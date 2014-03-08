Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Mahalle Başkanları Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Kadın ve Demokrasi Buluşması" programına iştirak edecek.

- Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçe mitinglerinin ardından Erdoğan, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'ndaki "Giresunlular Bağcılar'da Buluşuyor" programına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Adana'nın Kozan ve Ceyhan ilçeleri ile Malatya'da düzenlenen mitinglerde halka seslenecek.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP Meram Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına katılacak. Arınç, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde düzenlenen mitinglerde konuşacak. (Konya)

4- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AKP Kadın Kolları Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılarak, partili kadınlara hitaben konuşma yapacak. (Kırıkkale)

5- İçişleri Bakanı Efkan Ala, Iğdır ve Ardahan'da valilik, seçim bürosu ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek, Erzurum'un Oltu ilçesinde esnaf ve seçim bürosu ziyaretinde bulunacak.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 10. dönem açılış törenine katılacak.

- Bahçeli, Mamak, Altındağ-Karapürçek, Yenimahalle ve Kazan seçim iletişim merkezlerini ve Keçiören İlçe Teşkilatını ziyaret edecek.