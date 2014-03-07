Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyalist Grup Başkanı Andreas Gross, Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u, Tarabya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2-AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde il başkanları toplantısına katılacak. Odunpazarı Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek Erdoğan, daha sonra valiliği ziyaret edecek. Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde Pakistan Pencap eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, valiliği ziyaret edecek, partisince düzenlenen mitinge katılacak. Arınç, daha sonra Kaynaşlı Entegre Hastanesinin açılışında ve seçim çalışmalarında bulunacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği mitinglerde halka seslenecek.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il merkezinde seçim iletişim merkezinin açılışını yapacak, Aslanapa, Çavdarhisar, Gediz, Simav ve Şaphane ilçelerinde seçim çalışmalarında bulunacak.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Mısır'da İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının şubat ayındaki reel getiri oranları ile ocak ayı perakende satış hacim endeksini açıklayacak.

10- Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, Polonya'da başlayacak.

11- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Top 16 turu 9. hafta maçları tamamlanacak.

- F Grubu'nda Galatasaray Liv Hospital, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek. E Grubu'nda Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile karşılaşacak.

12- Fenerbahçe ile Almanya'nın Berlin Eastside kadın masa tenisi takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin ilk maçı, Berlin Marzahn'daki Freizeit Forum'da yapılacak.

13- Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası başlayacak.