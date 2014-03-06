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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

06 Mart 2014 08:29

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye-Polonya İş Forumu'nun kapanış oturumu ile "Türkiye-Polonya: Siyasi ve Kültürel İlişkilerin 600. Yılı Sergisi"nin açılış törenine katılacak.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, valiliği ziyaret edecek, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yapacak.

- Erdoğan, daha sonra Malatya Valiliğine ziyarette bulunacak, Belediye Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Keşap Durağı'nda ve Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitinglerde halka seslenecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak, seçim iletişim merkezinin açılışını yapacak, partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaretinin ardından, İpsala ilçesinde açılışlara katılacak.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

6- Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.   

- AB liderleri Ukrayna'yı görüşmek için toplanıyor. Belçika'daki olağanüstü zirveye Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk da katılacak.

7- Mısır'da, Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin, haklarındaki suçlamalarla ilgili yargılanmalarına devam edilecek.

8- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 hanehalkı işgücü istatistikleri ile 2013'ün 4. çeyrek işgücü maliyeti endeksini açıklayacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2 grupta 4 maç yapılacak.

- E Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

10- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İstanbul Üniversitesi BGD, Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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