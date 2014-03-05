Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Polonya Cumhurbaşkanı Komorowski Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- Gül, Komorowski onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Komorowski ile baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası görüşme yapılacak.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Komorowski ile Resmi Konut'taki çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

2- Türkiye-Polonya İlişkileri: 600. Yıl Dönümü Sempozyumu

- Cumhurbaşkanı Gül ve Cumhurbaşkanı Komorowski, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce Sheraton Otelinde düzenlenen sempozyuma katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sempozyumun açılışında konuşma yapacak.

3- AK Parti Genel Başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yerel medya temsilcileriyle buluşacak, Memorial Ankara Hastanesinin açılış törenine katılacak.

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ziyaretlerde bulunacak, partisinin seçim bürosunun açılışına katılacak, halka hitap edecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

- BM Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, BM ofisinde, Suriye ile ilgili raporunu basın toplantısında açıklayacak.

7- Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

- NATO-Rusya Konseyi, Ukrayna'daki gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplanacak.

8- Mısır'da, Filistin'deki Hamas hareketinin yasaklanması kararının ardından yaşanan gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- İnsan Hakları Ulusal Komisyonu, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki darbe karşıtı gösterilerin bastırılmasıyla ilgili raporunu açıklayacak.

9- BM himayesindeki Lübnan için Uluslararası Destek Grubu, Fransa'da toplanacak. Toplantıda, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Lübnan'a verilecek destek masaya yatırılacak. Ukrayna’daki gelişmelerin de gündeme gelmesi beklenen zirveye Lübnan, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya dışişleri bakanları ile BM, AB, Arap Birliği ve Dünya Bankası temsilcileri katılacak.

10- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda İsveç ile karşılaşacak.