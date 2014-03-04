Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ankara'daki tıp fakülteleri dekanlarını Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda mitinge katılacak, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerini ziyaret edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Gürsu ve Kestel ilçe teşkilatlarının üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltı ve öğle yemeğinde bir araya gelecek, Kestel Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TOBB'da düzenlenen Sektörel Ekonomi Şurası'na katılacak.

4- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sergiy Korsunsky'i kabul edecek.

5- Mısır'da, yeni hükümetin kurulma süreci, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 14 sanık hakkında "Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde göstericileri öldürmeye teşvik" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edilecek.

6- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Tunuslu mevkidaşı Munci el-Hamidi ortak basın toplantısı düzenleyecek.

7- Körfez Ülkeleri Konseyi (KİK) 130. Dönem Toplantısı dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak.

8- BM Kalkınma Programı'nın Haiyan Tayfunu'nun mağdurları için düzenlediği, eski futbolcuların katılacağı "Yoksullukla Mücadele Maçı" İsviçre'de yapılacak.

9- Hazine, 2, 7 ve 10 yıl vadeli 3 tahvil ihalesi düzenleyecek.

10- Türkiye-İsveç milli maçına doğru

- A Milli Futbol Takımı, İsveç ile 5 Mart Çarşamba günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile iki milli futbolcu statta basın toplantısı yapacak.

- İsveç Milli Takımı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda antrenman yapacak. Milli Takımı Teknik Direktör Erik Hamren ile bir oyuncu da Grand Rixos Hotelde basın toplantısı düzenleyecek.

11- Basketbol ULEB Avrupa Kupası Sekizli Final turu ilk maçında, Beşiktaş İntegral Forex ile Rusya'nın Nizhny takımları Beşiktaş İntegral Arena'da karşı karşıya gelecek.