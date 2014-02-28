Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığını ziyaret edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Valiliği ziyaret edecek, Kuvayi Milliye Meydanı'nda halka seslenecek ve Balıkesir Üniversitesi 200 Yataklı Tıp Fakültesi Hastanesinin açılışına katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Keçiören Belediyesince inşa edilen Neşet Ertaş Sanat ve Kültür Merkezi'nin açılışına katılacak.

5- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AK Parti'nin Gaziosmanpaşa'da seçim bürosu açılışına iştirak edecek.

6- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sudan'da

- İşler ve Müezzinoğlu, TİKA tarafından Güney Darfur'da yaptırılan Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış törenine katılacak, Otash Mülteci Kampı'nı ziyaret edecek.

7- Dışişleri Bakanı Ahmet Davuoğlu, Bulgaristan'da

- Davutoğlu, Filibe'deki Muradiye Camisi'ni ziyaret ettikten sonra Varna ve Şumnu kentlerine geçecek.

- Şumnu'da valiliğin ardından tarihi Tombul Camii ve Nüvab İmam Hatip Okulu'nu ziyaret edecek Davutoğlu, Türk kültür derneklerinin temsilcileriyle görüşecek.

8- TBMM'den

- Genel Kurul'da, dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik yapan tasarının görüşmeleri devam edecek.

9- Ukrayna ile gerginliğin tırmandığı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler takip ediliyor.

10- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile 2013 yılı 4. çeyrek inşaat işgücü girdi endekslerini açıklayacak.

11- Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemde kazandığı yetenekleri kamuoyuna tanıtmak için Deniz Hava Komutanlığı ve TCG Büyükada'ya basın turu düzenlenecek, deniz karakol uçakları tanıtım uçuşu yapacak.

12- Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor, Akhisar Belediyespor-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.