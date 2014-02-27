Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Sergey Narışkin ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, baş başa görüşeceği Narışkin onuruna öğle yemeği verecek ve Rusya Kültür Merkezi'nin açılışına katılacak.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Valiliği ziyaret edecek ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitigde konuşacak.

- Erdoğan, Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenecek, Valiliği ziyaret edecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Burası Türkiye, Burası Manavgat" projesi tanıtım programına katılacak, Söğüt, Altınyayla, Gölhisar, Çavdır, Tefenni, Karamanlı ve Yeşilova'da seçim iletişim merkezi açılışı ve ziyaretlerde bulunacak, Burdur'da salon toplantısına iştirak edecek.

5- TBMM Genel Kurulu'nda, dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarının görüşmeleri devam edecek.

6- Mısır'da, hükümeti kurmakla görevlendirilen İskan Bakanı İbrahim Mihlib'in çalışmaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler izleniyor.

7- Ukrayna ile Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler takip ediliyor.

8- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tüketici Güven Endeksi ile Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

9- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. tur rövanş maçında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda İtalya temsilcisi Juventus ile karşılaşacak.