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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

24 Şubat 2014 10:11

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Büyük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Duran Akbulut ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Tarabya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Parlamentolararası Birlik (PAB) Parlamenterlerin İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezinde partisinin milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

- Bakanlar Kurulu, Başbakan Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplanacak.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İkitelli Organize Sanayi Sitesi Eskop'u ziyaret edecek, Bağcılar, Çatalca ve Avcılar'da Seçim İletişim Merkezi açılışına katılacak.

5- Ukrayna'daki gelişmeler izleniyor.

6- Mısır'da, darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve diğer sanıkların "Vadi Natrun Hapishanesi'nden kaçmak" suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması görülecek.

7- Tayland'da son 24 saatte ölümle sonuçlanan iki ayrı saldırının ardından gelişmeler takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın son maçında Elazığspor ile Fenerbahçe, Elazığ Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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