Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Macaristan'da.

- Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek Gül, Budapeşte'de bulunan Gül Baba Türbesi'ne geçerek burada gül dikecek. Cumhurbaşkanı Gül, Gellert Tepesi'ni gezdikten sonra özel uçakla Türkiye'ye hareket edecek.

2– TBMM Başkanı Cemil Çiçek İran'da.

- Cemil Çiçek, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 9. Konferansı'na katılacak.

3- AKP, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

4-TBMM Genel Kurulu'nda, AFAD ile ilgili düzenlemelerin de yer aldığı "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

-Adalet Komisyonu'nda Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanun Tasarısı ele alınacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değiklik öngören tasarıyı görüşecek.

5- BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya’dan oluşan 5+1 ülkeleri ile İran arasındaki nükleer görüşmeler Viyana’da başlayacak. Görüşmeye AB dışpolitika yüksek temsilcisi Catherine Ashton da katılacak.

6-TÜİK, 2012 yılı belediye atıksu istatistiklerini açıklayacak.

7- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak.

8- Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde 7 dalda madalya mücadelesi yapılacak.

- Türk sporculardan Tuğba Kocaağa, kadınlar Alp disiplini büyük slalomda yarışacak.