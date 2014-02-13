Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Türkiye-Afganistan-Pakistan 8. Üçlü Zirvesi

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif ve Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'yi Çankaya Köşkü'nde karşılayacak.

- Gül, Karzai ve Şerif ile ayrı ayrı görüşecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Navaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

- Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan'ın da katılımıyla Şerif ve Karzai ile bir araya gelecek.

- Fotoğraf çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Gül, konukları onuruna öğle yemeği verecek. Üçlü Zirve Toplantısı yapılacak. Zirvenin genel oturumundan sonra ortak basın toplantısı yapılacak.

2-TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İsviçre Büyükelçisi Walter Haffner'i kabul edecek, "TBMM'de 4 Mevsim" fotoğraf yarışmasının ödül törenine katılacak.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, parti genel merkezinde Seçim İşleri Üst Kurulu Toplantısı'na katılacak, AK Parti eski milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, AFAD ile ilgili "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, esnaf ve ticaret odasını ziyaret edecek, seçim bürosu açılışı yapacak, Keskin, Yahşihan, Çerlikli, Delice, Balışeyh ve Sulakyurt'ta etkinliklere katılacak.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Suriyeli muhaliflerle Beşşar Esed rejimi temsilcileri arasındaki barış görüşmelerinin ikinci turuna, BM ofisinde devam edilecek.

8- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

9- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, Dışişleri Bakanlığı Konuk Evi'nde bir araya gelecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılacak.

10- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Asamblesi kış dönemi toplantısı Viyana'da başlıyor. Toplantıda AGİT bölgesindeki radikalizm ve aşırılık ile yabancı düşmanlığıyla mücadele konuları ele alınacak.

11- Irak'ta hükümet güçlerinin silahlı gruplara yönelik operasyonları takip ediliyor.

12- 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde 6 branşta madalya mücadeleleri yapılacak.

13- FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Ukrayna ile karşılaşacak.