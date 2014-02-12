Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Ankara'da Batıkent-Sincan Metrosu açılıyor
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Batıkent-Sincan Metrosu'nun Sincan Harikalar Diyarı'ndaki açılış törenine katılacak.
- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, metro açılış töreninde bulunacak.
2- Cumhurbaşkanı Gül, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.
3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Harikalar Diyarı'ndaki Batıkent-Sincan Metro Hattı açılış törenine katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül'ün Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif onuruna Köşk'te vereceği akşam yemeğine katılacak.
4- TBMM Genel Kurulu'nda, AFAD ile ilgili "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şabanözü, Orta, Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu ve Eldivan'da ziyaretlerde bulunacak, seçim bürosu açılışları yapacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.
7- Suriyeli muhaliflerle Beşşar Esed rejimi temsilcileri arasında İsviçre'de yürütülen barış görüşmelerinin ikinci turuna, BM ofisinde devam edilecek.
8- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
9- Türkiye İstatistik Kurumu 2013 Aralık ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
10- 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde 6 dalda madalya mücadelesi yapılacak.
11- Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Bursaspor-Akhisar Belediyespor ile Eskişehirspor-Sivasspor, B Grubu'nda Galatasaray-Medical Park Antalyaspor maçları oynanacak.