Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Ankara'da Batıkent-Sincan Metrosu açılıyor

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Batıkent-Sincan Metrosu'nun Sincan Harikalar Diyarı'ndaki açılış törenine katılacak.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, metro açılış töreninde bulunacak.

2- Cumhurbaşkanı Gül, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Harikalar Diyarı'ndaki Batıkent-Sincan Metro Hattı açılış törenine katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül'ün Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif onuruna Köşk'te vereceği akşam yemeğine katılacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, AFAD ile ilgili "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şabanözü, Orta, Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu ve Eldivan'da ziyaretlerde bulunacak, seçim bürosu açılışları yapacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Suriyeli muhaliflerle Beşşar Esed rejimi temsilcileri arasında İsviçre'de yürütülen barış görüşmelerinin ikinci turuna, BM ofisinde devam edilecek.

8- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu 2013 Aralık ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

10- 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde 6 dalda madalya mücadelesi yapılacak.

11- Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Bursaspor-Akhisar Belediyespor ile Eskişehirspor-Sivasspor, B Grubu'nda Galatasaray-Medical Park Antalyaspor maçları oynanacak.