Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.
- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Gül ve Jammeh, anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı yapacak.
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Jammeh ile Başbakanlık Merkez Bina'da görüşecek.
2- İspanya Başbakanı Rajoy Ankara'da
- Cumhurbaşkanı Gül, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
- Başbakan Erdoğan, Başbakan Rajoy'u Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşılayacak.
- Erdoğan, Türkiye-İspanya 5. Hükümetler Arası Zirvesi ve ortak basın toplantısının ardından konuk Başbakan onuruna Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek.
3- AK Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.
4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tunus'ta temaslarda bulunacak.
5- TBMM'den
- Genel Kurul'da, Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapan tasarının tümünün oylaması yapılacak, AFAD ile ilgili "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanacak.
- Anayasa Komisyonu, Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı ele alacak.
- Adalet Komisyonu'nda, özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı Yeni Demokratikleşme Paketi görüşülecek.
6- Suriyeli muhaliflerle Beşşar Esed rejimi temsilcileri arasında, Cenevre-2 Konferansı çerçevesinde yapılan barış görüşmelerinin ikinci turu başlayacak.
7- Kıbrıs müzakere süreci yeniden başlıyor
- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakere sürecini görüşmek için Ara Bölge’deki BM Konferans Merkezi'nde bir araya gelecek.
8- 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde 7 dalda madalya mücadelesi yapılacak.
- Kayaklı koşu serbest sprint yarışında Türk sporculardan erkeklerde Sabahattin Oğlago, kadınlarda Kelime Çetinkaya mücadele edecek.
9- Spor Toto Süper Lig'de tekrar maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.