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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

11 Şubat 2014 09:29

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Gül ve Jammeh, anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı yapacak.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Jammeh ile Başbakanlık Merkez Bina'da görüşecek.

2- İspanya Başbakanı Rajoy Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Gül, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Başbakan Erdoğan, Başbakan Rajoy'u Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşılayacak.

- Erdoğan, Türkiye-İspanya 5. Hükümetler Arası Zirvesi ve ortak basın toplantısının ardından konuk Başbakan onuruna Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek.

3- AK Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tunus'ta temaslarda bulunacak.

5- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapan tasarının tümünün oylaması yapılacak, AFAD ile ilgili "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanacak.

- Anayasa Komisyonu, Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı ele alacak.

- Adalet Komisyonu'nda, özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı Yeni Demokratikleşme Paketi görüşülecek.

6- Suriyeli muhaliflerle Beşşar Esed rejimi temsilcileri arasında, Cenevre-2 Konferansı çerçevesinde yapılan barış görüşmelerinin ikinci turu başlayacak.

7- Kıbrıs müzakere süreci yeniden başlıyor

- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakere sürecini görüşmek için Ara Bölge’deki BM Konferans Merkezi'nde bir araya gelecek.

8- 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde 7 dalda madalya mücadelesi yapılacak.

- Kayaklı koşu serbest sprint yarışında Türk sporculardan erkeklerde Sabahattin Oğlago, kadınlarda Kelime Çetinkaya mücadele edecek.

9- Spor Toto Süper Lig'de tekrar maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

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