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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

10 Şubat 2014 09:27

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Kadir Akgül ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da toplanacak.

3- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı'na ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Belçika Genel İstişare Kurulu'na katılacak.

- Bakan Çavuşoğlu ayrıca içişlerinden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Cecilia Malmström ile bir araya gelecek.

4- Dışişleri Bakanı Davutoğlu, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının çalışma yemeğinde bulunacak.

5- HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Kürkçü, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

6- Suriyeli muhaliflerle  Beşşar Esed rejimi temsilcileri arasında, Cenevre-2 Konferansı çerçevesinde yapılan barış görüşmelerinin ikinci turu başlayacak.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

8- 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde 5 dalda madalya mücadelesi yapılacak.

9- Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının son maçında Gençlerbirliği ile Kardemir Karabükspor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

 

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