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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

03 Şubat 2014 08:30

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan'ı kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Almanya'ya gidecek.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP il başkanlığını ve Bayraklı Manisalılar Derneğini ziyaret edecek. (İzmir)

4- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Almanya Göç ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ile görüşecek, Almanya Türk Toplumu genel merkezine ziyarette bulunacak. (Berlin)

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Alman mevkidaşı Frank Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. (Berlin)

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Mısır'da, Yüksek Askeri Konsey'in, Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamasına ilişkin gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Ukrayna'daki gelişmeler izleniyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı yurt içi üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyatları endeksini açıklayacak

10- Basketbolda Türkiye'nin de yer alacağı 2014 FIBA Dünya Kupası organizasyonda grup maçlarının kuraları İspanya'da çekilecek. (Barcelona)

11- Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasının son maçında, Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Yeni Rize Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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