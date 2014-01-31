Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İtalya'da

- Gül, İtalya Başbakanı Enrico Letta'yı konakladığı otelde kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Gül, Floransa'da Vali Luigi Varratta ve Belediye Başkanı Matteo Renzi ile görüşecek.

- Kentteki bazı tarihi ve kültürel yerlerde incelemelerde bulunacak Gül, akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenecek Seçim İşleri Üst Kurul Toplantısı'na katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Mihrimah Sultan Camisi'nin ibadete açılış törenine katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Bakanlar Taner Yıldız ve Veysel Eroğlu KKTC'de

- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu, Meclis Başkanı Sibel Siber'i ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nu ziyaret edecek.

- Bakan Eroğlu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı ile görüşecek. Bakan Yıldız, Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelecek.

- Yıldız ve Eroğlu daha sonra, Kıbrıs Türk Ticaret Odasında toplantıya katılacak.

5- Afrika Birliği 22. Dönem Liderler Zirvesi dolayısıyla Etiyopya'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afrikalı yetkililerle bir araya gelecek.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayram Yeri'nde esnafı, sanayi odasını, Tavas ilçesini, Kale Belediyesini ziyaret edecek, sergi açılışına ve Anemon Otelde akşam yemeğine katılacak

7- Suriyeli muhalifler ve rejim temsilcileri arasında İsviçre'de devam eden barış görüşmelerinde birinci tur tamamlanıyor.

- Tarafların, BM Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi’nin arabuluculuğunda yeniden masaya oturması ve 10 Şubat’ta başlayacak ikinci tur öncesinde, sürecin genel hatlarını ele alması bekleniyor.

8- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

9- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın ilk maçında Beşiktaş ile Kayseri Erciyesspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.