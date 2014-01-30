T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

30 Ocak 2014 09:52

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İtalya'da

- Gül, ziyaretinin ikinci gününde Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak.

- Türk-İtalyan İş Forumu'nun açılışında konuşma yapacak Gül, Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek.

- Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Cumhurbaşkanı Napolitano ve eşi Clio Napolitano onuruna, konakladıkları otelde resepsiyon verecek.

2- KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu Ankara'da

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nu kabul edecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Konut'ta Yorgancıoğlu ile bir araya gelecek.

3- Başbakan Erdoğan, Resmi Konut'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul edecek, AK Parti Genel Merkezi'nde, Seçim İşleri Üst Kurul Toplantısı'na katılacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Etiyopya'da devam eden Afrika Birliği 22. Dönem Liderler Zirvesi'nde yer alacak.

5- TBMM Genel Kurulu'nda, internette özel hayatın gizliliğinin korunması ve sosyal politikalar dahil pek çok konuda yeni düzenleme içeren "Torba Kanun Tasarısı"nın görüşülmelerine devam edilecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Suriye barış görüşmeleri İsviçre'de devam ediyor

- Görüşmelerin 7. gününde, Suriye muhalefeti ve rejim heyetlerinin, "geçiş yönetimi", "Cenevre Bildirisi'nin uygulanması" ile "şiddet ve terörle mücadele" konularını ele alması bekleniyor.

8- Mısır'da, Yüksek Askeri Konsey'in, Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamasına ilişkin gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

9- Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Ukrayna’daki gelişmeler izleniyor.

10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında, Akhisar Belediyespor ile Sivasspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

ETİKETLER

türkiyegündemsiyasetspordünyabaşbakanmeclisakpi chpmhpbdpcumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24