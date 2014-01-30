Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İtalya'da
- Gül, ziyaretinin ikinci gününde Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak.
- Türk-İtalyan İş Forumu'nun açılışında konuşma yapacak Gül, Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek.
- Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Cumhurbaşkanı Napolitano ve eşi Clio Napolitano onuruna, konakladıkları otelde resepsiyon verecek.
2- KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu Ankara'da
- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nu kabul edecek.
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Konut'ta Yorgancıoğlu ile bir araya gelecek.
3- Başbakan Erdoğan, Resmi Konut'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul edecek, AK Parti Genel Merkezi'nde, Seçim İşleri Üst Kurul Toplantısı'na katılacak.
4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Etiyopya'da devam eden Afrika Birliği 22. Dönem Liderler Zirvesi'nde yer alacak.
5- TBMM Genel Kurulu'nda, internette özel hayatın gizliliğinin korunması ve sosyal politikalar dahil pek çok konuda yeni düzenleme içeren "Torba Kanun Tasarısı"nın görüşülmelerine devam edilecek.
6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.
7- Suriye barış görüşmeleri İsviçre'de devam ediyor
- Görüşmelerin 7. gününde, Suriye muhalefeti ve rejim heyetlerinin, "geçiş yönetimi", "Cenevre Bildirisi'nin uygulanması" ile "şiddet ve terörle mücadele" konularını ele alması bekleniyor.
8- Mısır'da, Yüksek Askeri Konsey'in, Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamasına ilişkin gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
9- Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Ukrayna’daki gelişmeler izleniyor.
10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında, Akhisar Belediyespor ile Sivasspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.