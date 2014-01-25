Türkiye gündeminde bugün neler var?



1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Diyanet İşleri Başkanlığı "Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri" töreni ve Milli İrade Platformu Sivil Toplum Kuruluşları yemeğine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gaziantep aday tanıtım toplantısına katılacak, CHP'nin İktidara Yürüyüş Merkezi'ni açacak ve Oğuzeli ilçesini ziyaret edecek.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Seyranbağlar Huzurevi'ni ziyaret ederek, 100 yaşına giren Halide Sezen için düzenlenecek doğum günü kutlama programına katılacak.

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bursa'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Bilimin Sultanları Sergisi'nin açılış törenine katılacak Işık, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelecek.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikasının Ankara'daki 35. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Konya'da Sanayide Enerji Verimliliği İç Anadolu Bölgesi Tanıtım Toplantısı ile Belediye Başkan Adayları Toplantısı'nda bulunacak.

7- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Davos'taki Dünya Ticaret Örgütü Gayri Resmi Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

8 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da belediye başkan adayların tanıtım toplantısına katılacak, belediyeyi ziyaret edecek.

9- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasına Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Eskişehirspor, Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.