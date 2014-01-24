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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

24 Ocak 2014 10:11

1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısıyla seçim işleri üst kurul toplantısına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evi önünde yapılacak anma törenine katılacak.

3- Okullarda karne günü

- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci karne alacak.

- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Arnavutköy'deki Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Okulunda karne dağıtım törenine katılacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, HSYK Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

5- Suriye krizine çözüm bulunması amacıyla Suriye muhalefeti ve Suriye rejimini temsil eden heyetler, İsviçre'deki BM ofisinde müzakerelere başlayacak.

6- Suriye'de savaş suçu işlendiğini gösteren belgeler ve bu ülkedeki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar, darbe karşıtı gösteriler ile anayasa referandumunun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu ikinci yarısının ilk maçında Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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