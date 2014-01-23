Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Tayland Büyükelçisi Tharit Charungvat ile İran Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli'yi ayrı ayrı kabul edecek.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Seçim İşleri Üst Kurul Toplantısı'na katılacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi, ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar ile ziraat odaları birliğini ziyaret edecek, otomotiv fabrikasında işçilerle yemekte bir araya gelecek, OSB bölge müdürlüğüne ziyarette bulunacak, kamyon garajı esnafıyla buluşacak, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcilerinin toplantısına katılacak

5- Dünya Ekonomik Forumu ikinci gün oturumlarıyla devam edecek.

- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan "Yeni Avrupa Ortamı", Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu "Suriye'deki İnsani Kriz" başlıklı oturumlarda konuşma yapacak.

6- TBMM'den

- Genel Kurul'da HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Savunma Komisyonu, Askerlik Kanunu ile bazı KHK'larda değişiklik öngören tasarıyı ele alacak.

7- Cenevre-2 Konferansı'nın ardından, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi, cuma günü Cenevre'de yapılacak müzakereler öncesinde, Suriyeli taraflarla ayrı ayrı görüşecek.