Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz ve beraberindeki komisyon üyelerini kabul edecek.

2- TBMM Başkanlık Divanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yerel seçimler ve yerel yönetimlerle ilgili seçim stratejisinin açıklanacağı toplantıya katılacak.

4- Cenevre-2 Konferansı

- Suriye sorununun çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde düzenlenen Cenevre-2 Konferansı, 40'a yakın ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla İsviçre'de başlıyor.

- Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil edecek.

5- Dünya Ekonomik Forumu başlıyor

- İsviçre'de üç gün sürecek foruma, devlet ve hükümet başkanlarının da arasında bulunduğu siyaset ve ekonomi dünyasından 2 bin 500'e yakın kişi katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, forumda yer alacak.

6- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak.

7- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Berlin Büyükelçiliğinde 2014 Türk-Alman Bilim Yılı resepsiyonuna katılacak, işadamları, sanayiciler ve bilim adamlarıyla bir araya gelecek, Avrupa Türk İşadamları Konseyi üyeleriyle görüşecek.

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Sanayi Odasının "Türkiye'nin Enerji Görünümü ile Alternatif Çözümler ve Sanayimiz" konulu meclis toplantısına katılacak.

9- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Hayallerin Tecrübeyle Buluşması" konulu panele katılacak.

10- Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulama sonuçları, ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmeleri hakkında, 2013 yılı değerlendirmesi yapacak.

11- TBMM Genel Kurulu'nda HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

12- NATO Askeri Komitesi toplanıyor

- NATO'nun en üst düzey askeri otoritesi Askeri Komite, genelkurmay başkanları seviyesinde toplanacak. Komite Başkanı General Knud Bartels başkanlığında yapılacak toplantılarda, NATO operasyonları, sürmekte olan değişim faaliyetleri ve gelecekteki ortaklıkların güçlendirilmesi konuları ele alınacak.

13- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Derince Limanı'nın, 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirme ihalesinin, nihai pazarlık görüşmeleri yapılacak.

14- Türkiye İstatistik Kurumu, motorlu kara taşıtları Kasım 2013 verilerini açıklayacak.

15- Ziraat Türkiye Kupası A ve B gruplarında üçüncü maçlar yapılacak.

- A Grubu'nda Sivasspor-Akhisar Belediyespor, Bursaspor-Eskişehirspor, B Grubu'nda Elazığspor-Galatasaray ve Medical Park Antalyaspor-Tokatspor maçları oynanacak.