Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuk Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Gül, Margvelashvili onuruna resmi akşam yemeği verecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile görüşecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Margvelashvili ile Resmi Konut'taki çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

2- Cumhurbaşkanı Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ı kabul edecek.

3- TBMM Başkanı Çiçek, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul edecek.

4- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Seçim İşleri Üst Kurul Toplantısı'na katılacak.

- İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zangeneh'i Resmi Konut'ta kabul edecek Erdoğan, daha sonra Brüksel'e hareket edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ankara Bilkent Oteldeki İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

6- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Büyükelçisi Janis Björn Kanavin’i kabul edecek.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ankara Genç İşadamları Derneğinin düzenlediği "ANGİAD Gündem 06 Enerji ve Yatırım Fırsatları" konulu programa katılacak.

8- TBMM Anayasa Komisyonu, 9 üyenin çağrısı üzerine HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak.

9- Borsa İstanbul ve NASDAQ OMX arasında stratejik ortaklığın resmen başlaması dolayısıyla Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan ile NASDAQ OMX Group Üstyöneticisi (CEO) Robert Greifeld'ın katılımıyla gong töreni düzenlenecek.

10- 2014 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, The Grand Tarabya Otelde basın toplantısı yapacak.