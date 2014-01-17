Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, imam hatip liselerinin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Burhan Felek Spor Salonu'nda düzenlenen, "100 Yıllık Hikaye İmam Hatip" etkinliğine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda partisinin aday tanıtım toplantısına katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Srebrenitsa Anma Galerisi'ni ziyaret edecek, TİKA tarafından yapımı tamamlanan Mostar Karagöz Bey Medresesi'nin yeni binasının açılışına katılacak.

4- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Harran'daki konteyner kentte, BM Mülteciler Yüksek Komiseri António Guterres ile eşbaşkanlığını yaptığı Suriye'ye Komşu Ülke Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Konteyner kent sakinleri, okul, sosyal tesis ve hastaneyi ziyaret edecek Davutoğlu, heyet başkanları ile ortak basın toplantısı yapacak.

5 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih ilçe teşkilatını, Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikasını ve Mısır Çarşısı ile Kapalıçarşı'yı ziyaret edecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) düzenleyeceği oturumda, Cenevre-2 Konferansı'na katılma kararı oylanacak.

7- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar, darbe karşıtı gösteriler ile anayasa referandumu ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

8- TOBB, TZOB, Türk-İş, TİSK, Hak-İş, Memur-Sen ve Kamu-Sen temsilcileri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunda bir araya gelecek.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turunda, gruplarda üçüncü hafta maçları tamamlanıyor.

- E Grubu'nda Fenerbahçe Ülker, deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga, Anadolu Efes, rakip sahada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek