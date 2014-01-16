Türkiye gündeminde bugün neler var?

1-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yu Çankaya Köşkü'nde törenle karşılayacak.

- Gül ve Eroğlu, baş başa görüşmenin ardından öğle yemeği yiyecek.

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek Gül, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin, Birlik Mahallesi'ndeki yeni genel binasının açılış töreni ile resepsiyonuna katılacak.

- Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret edecek ve baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Başbakanlık Resmi Konut'ta bir araya gelecek.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi'nin kapanış toplantısına katılacak.

4- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde Seçim İşleri Üst Kurul Toplantısı'na katılacak.

5- CHP MYK ve Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak.

6- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, TİKA'nın restore ettirdiği Aliya İzzetbegoviç Evi'nin ve Visoko-Moştre ''TİKA'' Sağlık Merkezinin açılışını yapacak. Altındağ Belediyesinin kültür merkezi temel atma törenine katılacak İşler, TİKA tarafından inşa edilen Saraybosna Mevlevihanesi'ni ziyaret edecek.

7- Büyükelçiler Konferansı

- Konferansın 4. gününde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, büyükelçilere hitap edecek.

8- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Plaza'da İktisadi Kalkınma Vakfının 51. genel kurul toplantısına katılacak.

9- Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Marmara Üniversitesinin 131. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak.

10- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Tarım Ürünleri Araç ve Gereçleri İthalat İhracat AŞ, Fidan Üreticileri Alt Birliği ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında, hibrit mısır ve fidan üretimi alanlarında yapılacak işbirliği protokolünün imza töreninde yer alacak.

11- Genel Kurul'da, Aden Körfezi'nde görev yapan TSK unsurlarının görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi ele alınacak.

- Adalet Komisyonu, HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun teklifini görüşmeye devam edecek.

12- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde E ve F gruplarında 3 karşılaşma yapılacak.

- F Grubu'nda, Galatasaray Liv Hospital, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla karşı karşıya gelecek.

14- Spor Toto Süper Lig takımlarının devre arası kampları takip ediliyor.