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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

15 Ocak 2014 09:21

1- Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Gül ve Pahor, ortak basın toplantısı yapacak.

- Gül, konuğu onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Pahor ile Başbakanlık Resmi Konut'ta bir araya gelecek.

2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul edecek.

3- Büyükelçiler Konferansı

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına Ankara Vilayetler Evi'nde yemek verecek.

- Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve İİT Genel Sekreteri İyad Medeni, JW Marriott Otelde büyükelçilere hitap edecek.

4- Başbakan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İyad Medeni'yi kabul edecek, ATO Congresium'da Hilye-i Şerif, Ferman, Tespih Sergisi'nin açılışını yapacak.

5- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basın toplantısında 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi gerçekleşmelerini açıklayacak.

6- TBMM'den

- Genel Kurul'da, bazı uluslararası anlaşmaları uygun bulan tasarılar ele alınacak.

- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik İçeren Yasa Teklifleri görüşülecek.

- TBMM Adalet Komisyonu, HSYK'ya ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketi teklifini görüşmeye devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile bazı kanunlarda değişiklik yapan torba tasarının görüşmeleri sürecek.

7- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar, darbe karşıtı gösteriler ile anayasa referandumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Türkiye İstatistik Kurumu 2013 Ekim ayı hanehalkı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

9- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 2 maç yapılacak

- Elazığspor-Medical Park Antalyaspor ve Galatasaray-Tokatspor karşı karşıya gelecek.

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