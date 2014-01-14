Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Büyükelçiler Konferansı

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konferansa katılan büyükelçilere Çankaya Köşkü'nde yemek verecek.

- Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay ve Emrullah İşler ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, büyükelçilere hitap edecek.

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, JW Marriott Otelde diplomasinin konsolosluk ve insani boyutu teması çerçevesinde vatandaşlarla kahvaltı edecek.

2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İyad Medeni ve beraberindeki heyet ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BM Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Büyükelçi Kamal Malhotra'yı kabul edecek.

4- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Arena Spor Salonu'nda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış törenine, parti genel merkezinde, Seçim İşleri Üst Kurul Toplantısı'na katılacak.

5- AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin TBMM grupları toplanacak.

6- TBMM Adalet Komisyonu, HSYK'ya ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketi teklifini görüşmeye devam edecek.

7- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ürdün ve Irak'ta resmi temaslarda bulunacak.

8- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor.

- A Grubu'ndaki ilk maçlarda Eskişehirspor-Akhisar Belediyespor ve Bursaspor-Sivasspor karşı karşıya gelecek.

9- Basketbolda FIBA EuroChallenge Kupası son 16 turu K Grubu'ndaki ilk maçta, Royal Halı Gaziantep, Letonya'nın Ventspils takımıyla Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda karşılaşacak.