Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Ercan Poyraz ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret edecek.

- Medya-İş Sendikası tarafından düzenlenen Çalışan Gazeteciler Günü fotoğraf sergisi Kızılay Metrosu'nda açılacak.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde "Çalışan Gazeteciler Günü" etkinliğine katılacak.

3- TBMM Başkanı Çiçek, Küba Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals'ı kabul edecek.

4- Başbakan Tayyip Erdoğan Malezya'da

- Malezya Başbakanı Najip Tun Razak tarafından resmi törenle karşılanacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın toplantısı yapacak.

- Başbakan Erdoğan'a Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde fahri doktora unvanı verilecek.

- Araştırma ve Dönüşüm Vakfı ve Razak Yönetim Okulu tarafından düzenlenen "Dönüşen Doğu Asya-Pasifik Bölgesi ve Türkiye" konulu konferansta konuşma yapacak Erdoğan, Razak tarafından onuruna verilen akşam yemeğinin ardından Türkiye'ye hareket edecek.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Halkının Dostları Toplantısı'na katılmak üzere Paris'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı yapacak.

6- TBMM Adalet Komisyonu, HSYK'ya ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketi teklifini ele alacak.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ait dış ticaret endekslerini açıklayacak.