Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ile beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Singapur'da

- Erdoğan, Singapur Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam tarafından kabul edilecek.

- Başbakan Erdoğan ve Singapurlu mevkidaşı Lee Hsien Loong, baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek, mutabık kalınan anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

- Lee Hsien Loong tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katılacak Başbakan Erdoğan, daha sonra Parlamento Başkanı Halimah Yacob'la bir araya gelecek, Singapur Botanik Parkı Orkide Bahçesi'ni ve dünyanın en büyük limanlarından biri kabul edilen Singapur Limanı'nı ziyaret edecek.

- Erdoğan, 1903 yılında vefat eden Türk Başkonsolosu Ahmet Ataullah Efendi ve Jahor Sultanı Ebubekir'in eşi Hatice Sultan'ın kabirlerinin bulunduğu Telok Bilayoh Mezarlığı'na ziyarette bulunacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Atatürk Spor Salonu’nda partisinin aday tanıtım toplantısına katılacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olacak, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, basın toplantısında 2013 çalışmaları hakkında bilgi verecek, 2014 hedeflerini açıklayacak.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşmaları uygun bulan tasarılar görüşülecek.

- Anayasa Komisyonu'nda, kamuoyunda Demokratikleşme Paketi olarak bilinen temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli kanunlarda değişiklik öngören tasarı ele alınacak.

- KİT Komisyonu, denetim programını görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı görüşülecek.

8- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının aralık ayındaki reel getiri oranlarını açıklayacak.

9- RTÜK tarafından, Radisson Blue Conference Airport Otel'de "Seçim Dönemi ve Medya" konulu seminer düzenlenecek. Seminere, RTÜK Başkanı Davut Dursun da katılacak.

10- Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Huban Öztoprak'ın cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Topkapı'daki aile mezarlığına defnedilecek.

11- Türkiye Futbol Direktörü ve A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, PTT 1. Lig ve Coca Cola Elit Akademi Ligi teknik sorumlularıyla Titanic Deluxe Hotel Belekte bir araya gelecek.