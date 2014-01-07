Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kuveyt Ulusal Meclisinin oturumuna katılacak, Türk okulunu ziyaretinin ardından, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'e geçecek.

3- Başbakan Erdoğan Japonya'da

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Konukevi'nde resmi törenle karşılanacak.

- Nikkei gazetesince düzenlenen konferansa katılacak Başbakan Erdoğan, İşadamları Derneği Keidanren'i ziyaret edecek ve öğle yemeğinde bulunacak.

- Türk-Japon Üstyönetici (CEO) Forumu'na katılacak Başbakan Erdoğan, Ertuğrul Fırkateyni'nin açıklarında battığı Kushimoto şehrinden Türk denizcileri kurtaranların torunlarıyla bir araya gelecek.

- Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek Erdoğan, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı yapacak, resmi akşam yemeğine katılacak.

4- CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

5- TBMM'den:

- Genel Kurul'da cezaevlerinden tahliye edilen 4 BDP'li ve bir bağımsız milletvekili yemin edecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) "terör örgütü" ilan edilmesine ilişkin gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.



8- Güney Sudan'da hükümet güçleri ile eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar liderliğindeki muhalif gruplar arasındaki çatışmalar ve krizin çözümü için Etiyopya'da taraflar arasında sürdürülen müzakereler takip ediliyor.

9- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2013 Kasım ayı kredi kartı harcamaları, tüketici kredilerine ilişkin istatistikler ile bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıklayacak.

10- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Camisi'nin açılışını yapacak.

11- RTÜK Başkanı Davut Dursun, seçim döneminde uyulması gereken yayın usul ve esasları ile YSK'nın medya hizmet sağlayıcıları ilgilendiren kararları konusunda yayıncıları bilgilendirmek üzere düzenlenen "Seçim Dönemi ve Medya" konulu seminerlerin ilkine katılacak.

12- Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.