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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

06 Ocak 2014 08:43

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'i Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni ataması yapılacak memurların görev yerlerini belirlemek için düzenlenen kura çekimine katılacak.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

5- Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) "terör örgütü" ilan edilmesine ilişkin gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

6- Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluyla Federasyonun İstinye'deki merkezinde bir araya gelecek.

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