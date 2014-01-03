Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Libya Başbakanı Ali Zeydan Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ali Zeydan ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Ali Zeydan ile Dolmabahçe'deki ofisinde görüşecek.

- İki lider ortak basın toplantısı yapacak.

- Erdoğan, Zeydan onuruna akşam yemeği verecek.

2- Cumhurbaşkanı Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ı kabul edecek, Çankaya Köşkü'nde Habertürk TV'nin canlı yayınına katılacak.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 2014 vizyonuna ilişkin gazetecilerle bir araya gelecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, spor salonunda partisinin aday tanıtım törenine katılacak, merkez seçim lokalinin açılışını yapacak.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulunu takip eden muhabirlerle TRT Genel Müdürlüğünde kahvaltıda bir araya gelecek.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

7- Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) "terör örgütü" ilan edilmesine ilişkin gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Irak'ın El-Enbar ilindeki çatışmalar takip ediliyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı üretici ve tüketici fiyat endekslerini açıklayacak.

10- Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin düzenlediği "Milli İradeye Saygı" konvoyu, Kapıkule Sınırı'ndan giriş yapacak.

11- Voleybolda milli mesai

- A Milli Bayan Voleybol Takımı, 2014 FIVB Dünya Şampiyonası'na Avrupa'dan katılacak ülkelerin belirleneceği CEV Avrupa Kıta Elemeleri 3. tur I Grubu ilk maçında, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Kıbrıs Rum kesimi ile karşılaşacak.

12- Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu ilk hafta maçında, Fenerbahçe Ülker deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

13- Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya gelecek.