Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Libya Başbakanı Ali Zeydan Türkiye'de
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ali Zeydan ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Ali Zeydan ile Dolmabahçe'deki ofisinde görüşecek.
- İki lider ortak basın toplantısı yapacak.
- Erdoğan, Zeydan onuruna akşam yemeği verecek.
2- Cumhurbaşkanı Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ı kabul edecek, Çankaya Köşkü'nde Habertürk TV'nin canlı yayınına katılacak.
3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 2014 vizyonuna ilişkin gazetecilerle bir araya gelecek.
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, spor salonunda partisinin aday tanıtım törenine katılacak, merkez seçim lokalinin açılışını yapacak.
5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulunu takip eden muhabirlerle TRT Genel Müdürlüğünde kahvaltıda bir araya gelecek.
6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
7- Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) "terör örgütü" ilan edilmesine ilişkin gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
8- Irak'ın El-Enbar ilindeki çatışmalar takip ediliyor.
9- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı üretici ve tüketici fiyat endekslerini açıklayacak.
10- Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin düzenlediği "Milli İradeye Saygı" konvoyu, Kapıkule Sınırı'ndan giriş yapacak.
11- Voleybolda milli mesai
- A Milli Bayan Voleybol Takımı, 2014 FIVB Dünya Şampiyonası'na Avrupa'dan katılacak ülkelerin belirleneceği CEV Avrupa Kıta Elemeleri 3. tur I Grubu ilk maçında, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Kıbrıs Rum kesimi ile karşılaşacak.
12- Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu ilk hafta maçında, Fenerbahçe Ülker deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
13- Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya gelecek.