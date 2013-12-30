Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplanacak.
Erdoğan, partisinin genel merkezindeki MKYK toplantısına katılacak.
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 2013 töreninde yer alacak.
3- Noel tatili nedeniyle ara verilen, İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki İran'ın nükleer programıyla ilgili teknik düzeyde görüşmelere başlanacak.
4- Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı işgücü maliyeti araştırmasının sonuçlarını açıklayacak.
5- Bazı sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) önünde basın açıklaması yapacak.