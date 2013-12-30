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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

30 Aralık 2013 09:28

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplanacak.

Erdoğan, partisinin genel merkezindeki MKYK toplantısına katılacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 2013 töreninde yer alacak.

3- Noel tatili nedeniyle ara verilen, İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki İran'ın nükleer programıyla ilgili teknik düzeyde görüşmelere başlanacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı işgücü maliyeti araştırmasının sonuçlarını açıklayacak.

5- Bazı sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) önünde basın açıklaması yapacak.

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