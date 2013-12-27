Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Kültür Merkezi'nde, teknokent binası ile yapımı tamamlanan tesislerin açılışını yapacak.

- Fahri doktora tevdi töreni ve Kent Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak Erdoğan, daha sonra Sapanca-Köseköy hattında, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin test sürüşlerini başlatacak.

2- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa MÜSİAD şubesinin açılış töreni ve gala yemeğine katılacak.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de bazı etkinliklere katılacak, halka hitap edecek, ticaret odası, valilik, ticaret borsası, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, belediye, AK Parti il başkanlığı ve ihracatçılar birliğini ziyaret edecek.

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İzmir'de valiliği ziyaret edecek, Ege Bölgesi Sanayi Odasının başarılı sanayiciler ödül törenine katılacak, il ticaret müdürlüğü ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Seyyahinden Turizme" temalı gezici serginin açılışına katılacak.

6- Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) "terör örgütü" ilan edilmesinin yansımaları ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 77. yılı

- İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anılacak.

- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Mehmet Akif Ersoy anısına, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Tacettin Dergahı'nda düzenlenen programa katılacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın ilk maçlarında Gençlerbirliği-Beşiktaş, Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor karşı karşıya gelecek.