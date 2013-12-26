Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde toplanacak.
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile Polonya Büyükelçisi Mieczyslaw Cieniuch'i ayrı ayrı kabul edecek.
3- Ekonomi Bakanlığında devir teslim töreni yapılacak. Bakanlığa atanan Nihat Zeybekçi, eski Bakan Zafer Çağlayan'dan görevi devralacak.
4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "Hububat Piyasalarının Geleceği ve Hububat Ticaretinin Türkiye Mamul Madde İhracatındaki Rolü" konulu toplantıda yer alacak.
5- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Başkent Öğretmenevi'nde, Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan "Özel Politika Gerektiren Grupların Eğitim İhtiyacı Raporu"nun tanıtım toplantısında bulunacak.
6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, il yatırımları değerlendirme toplantısına katılacak.
7- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şehir hastanesinin temel atma töreninde bulunacak.
8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez yönetim kurulu toplantısı öncesinde, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
9- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.
10- Beko Basketbol Ligi'nde 12. haftanın son maçında, Trabzonspor Medical Park ile Fenerbahçe Ülker, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaşacak.
11- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin inşa edeceği 60 yeni spor salonunun temel atma töreni Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.