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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

26 Aralık 2013 08:51

1- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile Polonya Büyükelçisi Mieczyslaw Cieniuch'i ayrı ayrı kabul edecek.

3- Ekonomi Bakanlığında devir teslim töreni yapılacak. Bakanlığa atanan Nihat Zeybekçi, eski Bakan Zafer Çağlayan'dan görevi devralacak.

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "Hububat Piyasalarının Geleceği ve Hububat Ticaretinin Türkiye Mamul Madde İhracatındaki Rolü" konulu toplantıda yer alacak.

5- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Başkent Öğretmenevi'nde, Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan "Özel Politika Gerektiren Grupların Eğitim İhtiyacı Raporu"nun tanıtım toplantısında bulunacak.

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, il yatırımları değerlendirme toplantısına katılacak.

7- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şehir hastanesinin temel atma töreninde bulunacak.

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez yönetim kurulu toplantısı öncesinde, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

10- Beko Basketbol Ligi'nde 12. haftanın son maçında, Trabzonspor Medical Park ile Fenerbahçe Ülker, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaşacak.

11- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin inşa edeceği 60 yeni spor salonunun temel atma töreni Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

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