Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektubunu sunacak Tayland Büyükelçisi Tharit Charungvat'ı, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde yapılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü anma törenine katılacak, partisinin MYK toplantısına başkanlık yapacak.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine ve Şehit Başçavuş Veysel Gündoğdu'nun cenaze törenine katılacak, Emine-Fevzi Uslu İlkokulunun açılışında ve kurtuluş günü resepsiyonunda bulunacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak

6- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası grup kuraları, Ataköy Olimpiyatevi'nde çekilecek.