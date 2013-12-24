Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'da

- Erdoğan, Lahor'daki temaslarını tamamlayarak başkent İslamabad'a geçecek.

- Başbakan Navaz Şerif, Erdoğan'ı resmi törenle karşılayacak. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak, mutabık kalınan anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı yapacak.

- Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin tarafından kabul edilecek Başbakan Erdoğan, Hüseyin'in onuruna vereceği yemeğin ardından Türkiye'ye hareket edecek.

3- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

4- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

5- Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "2014 yılında para ve kur politikası" konusunda basın toplantısı yapacak.