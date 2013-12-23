Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektubunu sunacak Zambiya Büyükelçisi Miriam Kaseba Mulenga ve Filipinler Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez'i, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Erdoğan Pakistan'da

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına ülkedeki eyaletleri temsilen 20 stanttan oluşan Pakistan Kültür Köyü'nü ziyaretle başlayacak ardından Başbakan Navaz Şerif'in evinde verilen öğle yemeğine katılacak.

- Başbakan Erdoğan, Navaz Şerif ile Türk-Pakistan İş Forumu'na başkanlık edecek.

- Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in mezarını ve mezarın yanındaki tarihi Badşahi Cami'sini ziyaret edecek Erdoğan, Lahor Kalesi'nin kuzey kapısındaki bahçede, onuruna verilen akşam yemeğine ve kültürel etkinliğe katılacak.

3- Anadolu Ajansı Haber Akademisinin yeni nesil foto muhabiri yetiştirmek ve paralelinde insan kaynağını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ''Foto Muhabirliği Eğitim Programı'', AA Genel Müdürü ve Haber Akademisi Başkanı Kemal Öztürk'ün açılış dersiyle başlayacak.

4- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın son maçlarında Akhisar Belediyespor-Sivasspor, Bursaspor-Kayseri Erciyesspor karşı karşıya gelecek.