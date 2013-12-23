T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

23 Aralık 2013 09:33

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektubunu sunacak Zambiya Büyükelçisi Miriam Kaseba Mulenga ve Filipinler Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez'i, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Erdoğan Pakistan'da

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına ülkedeki eyaletleri temsilen 20 stanttan oluşan Pakistan Kültür Köyü'nü ziyaretle başlayacak ardından Başbakan Navaz Şerif'in evinde verilen öğle yemeğine katılacak.

- Başbakan Erdoğan, Navaz Şerif ile Türk-Pakistan İş Forumu'na başkanlık edecek.

- Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in mezarını ve mezarın yanındaki tarihi Badşahi Cami'sini ziyaret edecek Erdoğan, Lahor Kalesi'nin kuzey kapısındaki bahçede, onuruna verilen akşam yemeğine ve kültürel etkinliğe katılacak.

3- Anadolu Ajansı Haber Akademisinin yeni nesil foto muhabiri yetiştirmek ve paralelinde insan kaynağını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ''Foto Muhabirliği Eğitim Programı'', AA Genel Müdürü ve Haber Akademisi Başkanı Kemal Öztürk'ün açılış dersiyle başlayacak.

4- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın son maçlarında Akhisar Belediyespor-Sivasspor, Bursaspor-Kayseri Erciyesspor karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER

türkiyesiyasetgündemsporpolitikayaşamcumhurbaşkanıakpmhpchpmeclisdünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24