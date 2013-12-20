Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Muammer Türker'i, Resmi Konut'ta kabul edecek.

- Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle parti genel merkezindeki yemekte bir araya gelecek.

3- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi'ne katılacak.

4- Bütçe görüşmelerinde son gün

- TBMM Genel Kurulu'nda, 2014 yılı bütçesinin tümü üzerinde son konuşmalar yapılacak.

- AK Parti, CHP, MHP ve BDP temsilcilerinin konuşmasının ardından eleştirilere hükümet adına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan cevap verecek.

- Genel Kurul'da 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın açık oylamaları yapılacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Büyükelçileri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ı kabul edecek.

6- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi, Suriye konulu Cenevre-2 Konferansı'nın hazırlıkları çerçevesinde ABD ve Rusya dışişleri bakan yardımcıları ile BM ofisinde bir araya gelecek.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, "Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri 2012" haber bültenini yayımlayacak.

8- YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, Çukurova Üniversitesinde 219. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na katılacak.

9- Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

10- Galatasaray Liv Hospital, THY Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 10. ve son maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak.