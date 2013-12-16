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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

16 Aralık 2013 08:44

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığındaki bir grup kadın milletvekilini kabul edecek. Grup, daha sonra basın toplantısı düzenleyecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Arasında Vize Serbestisi Diyaloğu ve Geri Kabul Anlaşması'nın Ankara Palas'taki imza törenine katılacak.

4- Meksika Cumhurbaşkanı Nieto Ankara'da

- Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konut'ta, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ile bir araya gelecek.

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Nieto'yu Sheraton Otelde ziyaret edecek.

5-  AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler, AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström ile çalışma kahvaltısında bir araya gelecek.

6- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Jose Antonio Meade Kuribrena ile görüşecek.

7- TBMM Genel Kurulu'nda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2014 bütçe tasarıları görüşülecek.

8- Birleşmiş Milletler insani yardım örgütleri, 2014 yılı stratejilerini ve gereksinimlerini BM ofisinde düzenlenen basın toplantısı ile açıklayacak.

9- Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı hanehalkı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2. tur kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

- Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor'un ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli olacak.

11- Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta, Trabzonspor-Bursaspor maçıyla tamamlanacak.

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