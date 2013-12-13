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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

13 Aralık 2013 10:03

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Belarus Büyükelçisi Valery Kolesnik'i kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Karşıyaka Spor Salonu'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayının tanıtılacağı toplantıya katılacak, valiliği ziyaret edecek.

3- Yüksek Danışma Kurulu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın başkanlığında JW Marriot Oteli'nde toplanacak. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da bulunacak.

4- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2013 Dünya Politikası Konferansı'na katılacak.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Yunanistan'a gidiyor.

- Bakan Davutoğlu, Başbakan Antonis Samaras ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile görüşecek,   Atina Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını yapacak, Rum kökenli Yunan vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

6- TBMM Genel Kurulu'nda, AB Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

7- İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Papa Franciscus ile görüşecek.

8- Bangladeş Cemaat-i İslami'nin Genel Sekreter Yardımcısı Aldülkadir Molla'nın idam edilmesinin yankıları izleniyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

10- Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor ve Torku Konyaspor-Kardemir Karabükspor maçları yapılacak. 

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